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Citi nikel fiyat beklentisini düşürdü

Citi, 2024 için ortalama nikel fiyat beklentisini 15.625 dolar/tona düşürdü.

27.02.2024 - 12:06 | | Foreks Haber
Citi nikel fiyat beklentisini düşürdü

Citi Research, 2024 yılı için yıllık ortalama nikel fiyat beklentisini 17.000 dolar/tondan 15.625 dolar/tona düşürdü. Banka, 2025 için ise 19.000 dolar/tondan 17.000 dolar/tona indirdi.

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Citi, 0-3 ay için nikel fiyat beklentisini ise 15.500 dolar/tonda korudu. Citi, 0-3 ay için bakır fiyat beklentisini ise 8.800 dolar/ton olarak sürdürdü.

Banka, 2. ve 3. çeyrek için ortalama çinko fiyat beklentisini 2.400 dolar/tona gevşetti. Yakın vadede ise 0-3 ay için 2.500 dolar/ton olarak korudu.

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