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Citibank'tan bakır tahmini

ABD merkezli Citibank bazı emtialara ilişkin fiyat tahminini açıkladı. Banka bakır için kısa vadede düşüş beklerken, uzun vadede ise alüminyum ve bakır için iyimser olduğunu bildirdi.

19.01.2022 - 09:47 |
Citibank'tan bakır tahmini

Citibank, bakır için 2-3 hafta içinde Çin'de kapanma ve mevsimsel zayıflık nedeniyle fiyatların 8.800 dolar/tona çekilmesini bekliyor. Banka analistleri orta vadede alüminyum ve bakır için çok iyimser olduğunu belirtti.

Bankanın değerlendirmesine göre çinkoda boğa piyasası sürecek ve fiyatlar yakın dönemde 3.800 dolar/tona çıkacak.

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