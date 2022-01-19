Citibank'tan bakır tahmini
ABD merkezli Citibank bazı emtialara ilişkin fiyat tahminini açıkladı. Banka bakır için kısa vadede düşüş beklerken, uzun vadede ise alüminyum ve bakır için iyimser olduğunu bildirdi.
19.01.2022 - 09:47 |
Citibank, bakır için 2-3 hafta içinde Çin'de kapanma ve mevsimsel zayıflık nedeniyle fiyatların 8.800 dolar/tona çekilmesini bekliyor. Banka analistleri orta vadede alüminyum ve bakır için çok iyimser olduğunu belirtti.
Bankanın değerlendirmesine göre çinkoda boğa piyasası sürecek ve fiyatlar yakın dönemde 3.800 dolar/tona çıkacak.