Citibank'tan bakır tahmini

Citibank, bakır için 2-3 hafta içinde Çin'de kapanma ve mevsimsel zayıflık nedeniyle fiyatların 8.800 dolar/tona çekilmesini bekliyor. Banka analistleri orta vadede alüminyum ve bakır için çok iyimser olduğunu belirtti.

Bankanın değerlendirmesine göre çinkoda boğa piyasası sürecek ve fiyatlar yakın dönemde 3.800 dolar/tona çıkacak.