Citi'den altın ve petrol tahmini

Citi'nin Kuzey Amerika Emtia Araştırmaları Başkanı Aakash Doshi, CNBC'ye yaptığı açıklamada şu anda 2.016 dolardan işlem gören sarı metalin, merkez bankalarının altın alımlarını keskin bir şekilde artırması, olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda yaklaşık %50 oranında artabileceğini söyledi.

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Doshi'nin de aralarında bulunduğu Citi analistleri yakın tarihli bir notta, "Ons altında 3.000 dolara giden en olası yol, mevcut ancak yavaş ilerleyen bir trendin hızlanmasıdır" dedi.

Doshi, merkez bankalarının altın alımlarını iki katına çıkarabileceğini ve altın talebinin en büyük itici gücü olan mücevherat tüketimine meydan okuyabileceğini belirtti.