Net UYP açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 Aralık sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 6,0 oranında artışla 326,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 2 oranında azalışla 612,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Aralık sonunda -285,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 9,4 oranında artışla 140,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 0,2 oranında artışla 121,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 3,7 oranında artışla 46,7 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 22,5 oranında azalışla 158,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

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Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 2,7 oranında artışla 95,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 2,7 oranında artışla 29,5 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 111,6 oranında artışla 2,6 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,4 artışla 42,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre 9,5 oranında artarak 357,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 3,8 oranında artarak 43,2 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 20,5 oranında artarak 17,0 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 12,3 oranında artarak 63,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,7 oranında artarak 101,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."