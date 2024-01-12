Citi'den petrol tahmini

Citi Research arz fazlası endişelerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2025 için brent petrol fiyat tahminlerini düşürdü, ancak OPEC+ küresel petrol piyasalarını "ince bir dengede" tuttuğu için fiyatların 2024'te varil başına 70 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini savundu.

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Citi, 2024 brent petrol fiyat tahminini 1 dolar düşürerek varil başına 74 dolara ve 2025 tahminini 10 dolar düşürerek varil başına 60 dolara indirdi, ancak Kızıldeniz'deki son hareketliliğin Orta Doğu'da daha fazla gerginliğe neden olmasının risk priminde kısa vadeli yukarı yönlü bir etki yaratabileceğini vurguladı.

ICE'de vadeli brent petrol şu sıralarda yüzde 11,69 artışla varil başına 78,71 dolar civarında işlem görürken, NYMEX'de ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü yüzde 1.81 artışla 73,32 dolar civarında işlem görüyor.

"Büyük arz kesintileri olmadığı takdirde, daha yumuşak piyasa temellerinin OPEC+'ın 2024'ün ilk çeyreğindeki üretim kesintilerini 2024'ün tamamına yaymasına ve sadece 2025'in ikinci yarısında azaltmaya başlamasına neden olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanan Citi analistleri, "2025 yılı OPEC+ için daha fazla zorluk yaratacak gibi görünüyor, çünkü uzun süreli üretim kesintilerine rağmen büyük bir arz fazlası ortaya çıkıyor ve bu da temel senaryomuzda brent petrolü bazında 70 doları korumayı giderek zorlaştıracak gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

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Citi, OPEC+'ın 2025'in ikinci yarısında üretim kısıntılarını azaltmaya başlayacağı varsayımıyla küresel petrol piyasalarının ortalama 1,2 milyon varil fazlaya dönebileceğini söyledi.