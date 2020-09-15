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15.09.2020 - 09:21 |

Citigroup işten çıkarmalara yeniden başlayacak

Citigroup bu haftadan itibaren işten çıkarmalara yeniden başlayacak.

Citigroup işten çıkarmalara yeniden başlayacak
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Koronavirüs salgını sürecinde çalışan sayısını azaltma planlarını durduran Citigroup, işten çıkarmalara bu hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre işten çıkarmalar global personel sayısının  yüzde 1'den azını etkileyecek. Son dönemde yapılan işe alımların da  etkisi ile personel sayısında bir değişim görülmeyecek.

Citigroup bu yıl 26 binden fazla kişiyi işe aldı ve bu işe  alımların üçte birden fazlası ABD'de yapıldı. Banka'nın toplam personel  sayısı 204 bin civarında.

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