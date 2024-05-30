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Uzmanpara Commerzbank'a göre Alman tahvilleri hala cazip
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Commerzbank'a göre Alman tahvilleri hala cazip

Commerzbank, Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin hala cazip olduğunu söyledi.

30.05.2024 - 11:15 | | Foreks Haber
Commerzbank'a göre Alman tahvilleri hala cazip

Commerzbank Research'ün faiz stratejistleri Hauke Siemssen ve Christoph Rieger'e göre, 10 yıllık Alman devlet tahvili getirileri yılbaşından bu yana görülen yüksek seviyesine ulaşarak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirmesinden bir hafta önce tahvillerin cazip görünmesini sağladı.

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Bununla birlikte son haftalardaki büyük akışlar aşağı yönlü yeniden fiyatlandırmayı yavaşlatamadığından ve 10 yıllık ABD Hazine getirilerinin hala yılın en yüksek seviyelerinin yaklaşık 15 baz puan altında olması nedeniyle piyasaların kırılgan olmaya devam ettiğini savunan stratejistler, kalıcı bir trendin tersine dönmesinin görünürde olmadığını savundu.

10 yıllık Alman devlet tahvili getirisi seansın başlarında %2,720'ye yükselerek yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %2,697'ye geriledi.

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