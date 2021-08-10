Commerzbank'tan ruble tahmini

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Rusya Merkez Bankası'nın temmuz ayında 100 baz puan faiz artırdığını ve toplantının ardından bir sonraki toplantıda yeni faiz artırımı sinyali verdiğini hatırlattı.

Analist, "Eğer bu senaryo gerçekleşir ve enflasyonda da gerileme olursa Rusya'nın verdiği reel faiz yıl sonundan önce kayda değer oranda yükselir" şeklinde konuştu.

Rapora göre Commerzbank, yıl sonunda dolar/ruble paritesini 72 olarak tahmin ediyor. Parite halihazırda 73,6229 seviyelerinden işlem görüyor.