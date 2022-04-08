Consus Enerji halka arz oluyor

Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji’nin halka arzına onay geldi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4.50 TL fiyatla 14-15 Nisan tarihlerinde borsada satış - sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji’nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

Özellikle tarımsal üretime yaptığı katkılarla Türkiye’nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri haline gelen Consus Enerji’nin 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise dağıtık enerji tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu gücü bulunmakta. Consus Enerji dağıtık enerji kapsamında ise yap-işlet modeli ile Türkiye’nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

MÜŞTERİLERİN YATIRIM MALİYETİ OLMADAN KENDİ ENERJİSİNİ TASARRUFLU BİR ŞEKİLDE ÜRETMESİNİ SAĞLIYOR

Dağıtık enerji kapsamında yap-işlet modeli ile Türkiye’nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak Consus Enerji, yüksek verim ile işlettiği santrallerle tüketicileri, elektrik, ısı ve soğutma enerjilerinde tasarrufla buluşturuyor. Önümüzdeki dönemde özellikle yenilenebilir enerjideki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Consus Enerji, yine tüm yatırım maliyetlerini üstlendiği yap-işlet modeli kapsamında tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmeyi, bu sayede tüketicilerin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

İş modellerinin karbon sınırlamaları kapsamında müşterilerine rekabetçilik kazandıracağını ifade eden Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Yenilenebilir enerji ile özellikle ihracatçı firmalarımızın önümüzdeki dönemde uygulamaya geçecek olan sınır vergilerinden etkilenmeden, işlerine rekabetçi bir şekilde devam etmelerine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Benzer şekilde sanayicilerimizin yanı sıra ticari işletmeler de karbon ayak izlerini sıfırlamak için yenilenebilir enerji çözümlerine büyük ilgi gösteriyor. Tabii ki, buradaki önemli nokta yine işletmeleri herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan tasarrufla buluşturmak” dedi.

700 BİN DÖNÜM ARAZİYE DOKUNUP ÇİFTÇİYE TASARRUF ETTİRİYOR

Biyokütleden elektrik üretimi alanında yatırım yapan Türkiye’nin sayılı şirketleri arasında olduklarını kaydeden Arpacıoğulları, “Aydın, Şanlıurfa ve Mardin’deki santrallerimiz ve 29.2 MW kurulu gücümüz ile çoğunlukla hasat sonrası tarlada kalan veya anız olarak yakılan ve herhangi bir ekonomik değeri bulunmayan mısır sapı, pamuk sapı gibi artıkları toplayarak enerjiye dönüştürüyoruz. Bizi sektördeki diğer yatırımcılardan ayırt eden bir fark da biyokütle yakıtlarımızın önemli bir kısmını kendi ekipmanlarımız ve yetişmiş personelimiz ile topluyor olmamız. Bu bize biyokütle tedarikinin sürdürülebilir kılınmasında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede çiftçimizin tarımsal artıklarını modern makineler ve ekipmanlarla tarladan toplayıp, üreticiyi bu yükten kurtararak mazot ve işçilik maliyetlerinden tasarruf ettiriyoruz. Yılda yaklaşık 350 bin ton biyokütle topluyoruz. Bu da yılda yaklaşık 700 bin dönüm araziye bir şekilde dokunuyor ve temizliğini yapıyoruz demek” diye konuştu.

ANTİGUA’DA ÖN MUTABAKAT İMZALANDI

Arpacıoğulları ayrıca, yurt dışı büyüme hedefleri kapsamında yakın zamanda Karayip bölgesinde bulunan Antigua ile 5 MW’lık bir güneş santralinin yapımı, alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladıklarını ve nihai anlaşmayı da yakın gelecekte sonlandırmayı hedeflediklerini anlattı. Önümüzdeki dönemde de yurt dışındaki fırsatların gündemde kalacağını, buradan değer yaratmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.