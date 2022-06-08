Credit Suisse çalışan sayısını azaltabilir

Credit Suisse ikinci çeyrekte kayıplar yaşanabileceğine dair uyarılar sonrası maliyetleri kısmak amacıyla yeni bir işten çıkarma dalgasını değerlendiriyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre İsviçreli bankacılık devi birçok bölgede yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi birimlerini de içeren bölümlerde belirli sayıda çalışanı işten çıkarmayı değerlendiriyor. Bankanın hisseleri yüzde 7,6 değer kaybederek 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İşten çıkarmaların bankanın 28 Haziran’da yatırımcıların risk, uygunluk, teknoloji ve varlık yönetimi gibi konularda bilgilendirileceği toplantısı sırasında açıklanabileceği belirtiliyor.

Kaynaklar işten çıkarılacak çalışan sayısının hala netleşmediğini belirtirken bankanın sözcüsü yorum yapmadı ve maliyetlerin kısılacağını vurgulayan açıklamaya işaret etti.

Banka, yatırım bankacılığı ve tacirlik işlemlerinde yaşanan düşüş nedeniyle bu çeyrek art arda üçüncü kez kayıp yaşamayı bekledikleri konusunda uyarmıştı.

Credit Suisse, diğer bankalar oynaklığın ticaret masalarına fayda sağladığını söylese de dalgalı piyasalar arasında kredi marjlarının genişlemesine ve müşteri risk algılarının değiştiğine işaret etti.