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21.01.2021 - 16:54 | | UZMANPARA

Cüneyt Paksoy'dan dolar açıklaması

Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından "Merkez Bankası'nın kararı dolara da yansıdı. Dolar/TL'de aşağı yönlü ihtimal devam edecektir." dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Stratejist Cüneyt Paksoy, karar sonrası Millyet Instagram canlı yayınında "Piyasanın beklentisine paralel bir karar. Sıkı para politikası vurgusu yine öne çıktı, bu çok önemli." dedi. Karar sonrası dolar/TL'nin geri çekilmesi ile ilgili Paksoy, "Merkez Bankası'nın kararı dolara da yansıdı. Karar sonrası hızla aşağı yönlü geri çekilme izledik. Dolar/TL'de aşağı yönlü ihtimal devam edecektir. Kurda ara ara tepkiler de olabilir. Bundan sonra gözler Türkiye-ABD ilişkilerinde ve dolar endeksinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla piyasaların verdiği tepkileri yorumlayan Cüneyt Paksoy, "ABD güçlü bir dolar endeksi istemiyor. ABD rezerv para olgunusu korumak istiyor. Borsalar ABD tarafında rekorlar kırdı. Olumlu gelişmeler Avrupa'ya da yansıdı. Biden iyi başladı diyebiliriz." diye konuştu.

Borsa İstanbul'da gelen rekorları da değerlendiren Paksoy, "Tüm zamanların rekoru kırıldı. Borsada yatırım yapacaklar için önemli, 1600-1610 kırılırsa yukarı yönlü 1700-1750'ye kadar yeni bir alan açılıyor. Borsada hala potansiyel var. Gelecek satışlarda desteklerin çalışması da önemli." dedi.

Altın alacaklara da tavisyelerde bulunan Paksoy, "Altın sadece güvenli liman olarak işlem yapmıyor, emtia gömleğini de giyiyor. Altın fiyatlarında düzeltmenin bir dönem daha devam etmesini bekliyorum. Gram altında da 400-440 lira bandında kademeli alım yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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