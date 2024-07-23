'Daha ayrıntılı verileri bekleyeceğiz'

Europa Press'e bir mülakat veren Luis de Guindos, “Faiz oranlarını sabit tutmaya karar verdik çünkü Eylül ayında daha fazla bilgiye ve özellikle de yeni makroekonomik projeksiyonlara sahip olacağız, böylece para politikası duruşunu daha iyi yeniden değerlendirebileceğiz” dedi.

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Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin %2'lik hedefine yaklaşmasına rağmen, mevcut belirsizlik seviyesinin çok büyük olduğunu ifade eden Guindos, "Yeni personel projeksiyonlarının yanı sıra ücret verilerinin de enflasyonun hedefe yaklaşıp yaklaşmadığını görmek için çok önemli olacak. Veri açısından Eylül, karar almak için Temmuz'a kıyasla çok daha uygun bir ay” dedi.