'Daha fazla faiz indirimi için durum güçleniyor'

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, pazartesi günü yaptığı açıklamada enerji fiyatlarındaki düşüş ve euronun değer kazanması gibi temel unsurların daha fazla faiz indirimi için durumu güçlendirdiğini söyledi.

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İspanyol Expansion gazetesi tarafından pazartesi günü yayınlanan röportajında Cipollone, “Mevcut koşullar para politikasının daha da gevşetilmesini mümkün kılıyor, zira görünüm Mart projeksiyonlarıyla tutarlı olmaya devam ediyor. Elimizdeki bilgiler, enflasyon hedefine en son projeksiyonların gösterdiğinden daha erken ulaşılmasını muhtemel kılıyor” dedi.