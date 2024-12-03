'Daha fazla faiz indirimi ihtiyacı olabilir'

Williams, "Para politikası, enflasyonun yüzde 2 hedefimize sürdürülebilir dönüşünü desteklemek için kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam ediyor" dedi.

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Williams, enflasyon ve istihdama yönelik riskler daha dengeli hale geldiğinden, yetkililerin politikayı nötr bir duruşa taşımak için muhtemelen faiz oranlarını daha da düşürmeleri gerekeceğini söyledi. Ancak Williams, politika yapıcılar bu ayın sonunda bir araya geldiğinde faiz indirimine destek verip vermeyeceğini söylemekten kaçındı ve kararların toplantı toplantı alınacağını vurguladı.

Williams, "Zaman içinde daha tarafsız bir politika ortamına geçmeye devam etmenin uygun olacağını umuyorum. Politikanın izleyeceği yol verilere bağlı olacaktır. Son beş yılda öğrendiğimiz bir şey varsa, o da görünümün oldukça belirsiz olduğudur" dedi.

Williams ekonominin iyi bir yerde olduğunu ve iş gücü piyasasının sağlam olduğunu söyledi. İş gücüne olan talep azaldığı ve iş gücü arzı arttığı için Williams, iş gücü piyasasının gelecekte enflasyonist baskılara yol açmasının pek olası olmadığını savundu. Enflasyon hala Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde olsa da, hedefe ulaşacağından emin olmak için nedenler olduğunu söyleyen Williams, gıda, enerji ve konut dışındaki mal ve hizmetlerin enflasyon oranlarında yavaşlama olduğunu belirtti.