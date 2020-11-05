'Daha fazla para politikası desteği gerekli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Avrupa'nın koronavirüs salgınında ikinci dalganın ortasında olduğunu teyit etti ve toparlanma patikasını yavaşlatacak yeni tedbirlerin ciddi kişisel ve ekonomik maliyetleri olacağını vurguladı.

Kötüleyen büyüme görünümü karşısında, olumlu finansal şartları korumak ve ekonomik aktiviteyi desteklemek için daha fazla para politikası desteği gerektiğini ifade eden Schnabel, "Gelen veriler Euro Bölgesi ekonomisinin rotasında bir terse dönüşe işaret ediyor. Euro Bölgesi tahvil piyasasının istikranı garanti görmek hata olur" diye konuştu.

Schnabel, Yönetim Konseyi'nin önümüzdeki haftalarda ECB'nin araç setinin gelecek yıl ve sonrasında ekonomiye en iyi destek sağlamak için nasıl ayarlanması gerektiğini değerlendireceğini söyledi.