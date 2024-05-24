Danske Bank, ECB'den 2 faiz indirimi bekliyor

Piyasalar şu anda yatırımcıların ECB'nin gösterge faiz oranını Aralık ayına kadar %3,4 civarına getirecek yaklaşık 60 baz puanlık indirim fiyatladığını gösteriyor.

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Danske Baş Analisti ve ECB'yi yakından takip eden Piet Haines Christiansen, yayınladığı yatırımcı notunda Haziran ayında “bir indirim” beklediğini ancak Eylül ayında hiçbir şey beklemediğini söyledi.

Christiansen, “ECB faiz patikamızı 12 aydan uzun bir süredir ilk kez revize ettik ve şimdi ECB'nin bu yıl iki faiz indirimi (Haziran ve Aralık) ve gelecek yıl üç indirim yapmasını bekliyoruz. Bu da mevduat faizini 2025 yılı sonuna kadar %2,75 seviyesine getirecektir” dedi.

Christiansen, ekibinin ECB'nin para politikasına yönelik toplantıdan toplantıya ve verilere bağlı yaklaşımını Haziran ayından sonra da tekrarlamasını beklediğini söyledi.