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'Delta varyantı ekonomi için tehdit yaratıyor'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Delta varyantının global ekonomi için tehdit yarattığı uyarısında bulundu.

09.07.2021 - 08:19 |
'Delta varyantı ekonomi için tehdit yaratıyor'

Financial Times gazetesine konuşan Daly, Delta varyantının ve dünyanın bazı kesimlerindeki düşük aşılanma oranının global toparlanma için tehdit yarattığını belirtti ve ABD ekonomisine parasal desteği kaldırmak konusunda ihtiyatlı olunması uyarısı yaptı.

"Global büyümemize en büyük risklerinden birinin koronavirüs karşısında erken bir zafer ilan etmek olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Daly, "Pandeminin üstesinden gelmedik, pandeminin üstesinden gelmekteyiz. Eğer yüksek aşılanma oranlarına ulaşamazsak koronavirüsü gerçekten arkamızda bırakamayız" diye konuştu.

Mary Daly bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi.

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