Deutsche Bank'ın karı belli oldu

Deutsche Bank, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin bilançosunu yayımladı. Buna göre bankanın geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 30,1 milyar euroya yükseldi.

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Bankanın geçen yıl net karı yüzde 36 düşerek 2,7 milyar euroya geriledi. Bu rakam analistlerin 2,97 milyar euroluk beklentilerinin altında kaldı.

İştiraki Postbank'ın devralınmasına ilişkin anlaşmazlık gibi hukuki ihtilaflar bankaya yaklaşık 1,7 milyar euroya mal oldu. Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri geçen yıl yüzde 15 artışla 10,6 milyar euroya yükseldi.

Deutsche Bank'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 7,2 milyar euro oldu. 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,4 milyar euro olan net kar ise 337 milyon euroya geriledi.

Deutsche Bank'ın eski sorunlarından kurtulmaya çalışması ayrı bir maliyet oluşturuyor. Postbank'ın devralınmasına ilişkin yıllardır süren hukuki ihtilafta, Ekim 2024’te Köln Yüksek Bölge Mahkemesi bankaya karşı davacıların lehine karar verdi. Deutsche Bank bu nedenle daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Alman banka Polonya'daki iştiraki için de hukuki ihtilaflarla mücadele ediyor.