Dev bankalardan kritik Rusya kararı

Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya'dan metal ve petrol gibi ham maddelerin alımı için kredi sağlamayacaklarını açıkladı.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hollanda'da ING Group ve Rabobank da Rusya ile Ukrayna'dan emtia alımı için kredi verilmesine sınırlama getirme kararı aldı.