Devlet Tahvili Nedir, Nasıl Alınır?

Tahvilin kelimesi Arapça kökenlidir ve dilimize yerleşerek sıkça kullanılan kelimeler arasındadır. Kelime manası değiştirme, dönüştürme, çevirme anlamına gelmektedir.



Tahvil Nedir?



Bir yatırım aracı olan tahvilin özel sektör ya da devletin ödünç para bulabilmek için belli oranda bir faizle düzenlediği senet olmaktadır. Tahvillerin ödeme günü önceden belirtilmektedir.



Devlet Tahvili Nedir?



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı ve Merkez Bankasının satışa sunduğu tahvillerdir. Devlet tahvilleri ilk elden satışa sunulan tahvillerdir. Risk almayı sevmeyen yatırımcıların en sevdiği araç olarak bilinmektedir. Kuponlu ve iskontolu olarak iki çeşit devlet tahvili ihraç edilmektedir. Tahvil iki yıldan uzun bir vadeye sahipse kuponlu olarak adlandırılır. İki yıldan daha az süreli devlet tahvilleri ise iskontolu olarak adlandırılmaktadır.



Devlet Tahvili Nasıl Alınır?



Satışa sunulan devlet tahvili yatırımcılar tarafından bankalar ve aracı kurumlardan satın alabilirler. Emanet kasalarda ücretsiz olarak devlet tahvilleri saklanabilmektedir. Bunun için banka ya da aracı kurumlarda bir hesap açılması gereklidir. Özellikle yatırımcılar risklerini dengede tutabilmek için mutlaka devlet tahvili bulundururlar. Devlet tahvili risksiz bir yatırım aracı olduğundan riskleri dengelemek amacıyla tüm yatırımcılar tarafından değerlidir.



Devlet Tahvilinin Avantajları



Öncelikle devletin güvencesi altında olan bir yatırım aracıdır. En risksiz yatırım araçları arasında ilk sıralardadır. Belirlenen vade sonunda ne kadar kar elde edeceğinizi tahvili alınırken dahi bilinmektedir. Getirisi belli olan bir yatırımdır. Anapara geri alınacağı gibi belli bir kar elde edilmesi garanti altındadır. İkinci el piyasası bulunan bir yatırımdır. Vadesi gelmeden de eğer yatırımcı isterse tahvil senedini kolayca bozdurma imkanına sahiptir.