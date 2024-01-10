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'Dezenflasyonun bu yıl yavaşlaması muhtemel'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "2023 yılında gözlemlediğimiz hızlı dezenflasyonun bu yıl yavaşlaması muhtemeldir" dedi.

10.01.2024 - 12:02 | | Foreks Haber
'Dezenflasyonun bu yıl yavaşlaması muhtemel'

Dezenflasyon sürecinin yılın başında geçici olarak durakladığını belirten Guindos büyümeye ilişkin gelişmelerin ise daha fazla hayal kırıklığı yaratmakta olduğunu vurguladı. 

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Guindos, "Gelen veriler geleceğin belirsizliğini koruduğuna ve beklentilerin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor" dedi.

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