'Dezenflasyonun bu yıl yavaşlaması muhtemel'

Dezenflasyon sürecinin yılın başında geçici olarak durakladığını belirten Guindos büyümeye ilişkin gelişmelerin ise daha fazla hayal kırıklığı yaratmakta olduğunu vurguladı.

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Guindos, "Gelen veriler geleceğin belirsizliğini koruduğuna ve beklentilerin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor" dedi.