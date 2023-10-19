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'Dijital euro ile ödeme yapmak mümkün olabilir'

Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, yaklaşık 5 yıl içinde dijital euro ile ödeme yapılmasının mümkün olabileceğini belirtti.

19.10.2023 - 11:11 |
'Dijital euro ile ödeme yapmak mümkün olabilir'

Joachim Nagel yaklaşık beş yıl içinde dijital euro ile ödeme yapmanın mümkün olacağını varsaydığını söyledi.  

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Almanya Bundesbank Başkanı Nagel, Deutschlandfunk Radyo İstasyonu’na verdiği demeçte ortak para birimini paylaşan 20 ülkedeki insanların güvenli ve ücretsiz olarak elektronik ödeme yapmalarına olanak tanıyacak olan dijital euro versiyonunun "büyük bir BT projesi" olduğunu söyledi. 

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