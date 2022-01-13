'Dijital sterlin finansal istikrara zarar verebilir'

Dijital sterlinin kredi maliyetlerini yükselteceğini ve mahremiyete zarar verebileceğini belirten İngiliz parlamenterler, dijital sterlinin tüm finansal sektörde kullanımının daha fazla değerlendirme gerektirdiğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı kasım ayında yaptıkları açıklamada, en erken 2025 yılında bir merkez bankası dijital parası çıkarma yolunda ilerleyip ilerlememe konusunda bu yıl danışmalarda bulunacaklarını duyurmuştu.

Avam Kamarası Ekonomik İşler Komitesi Başkanı Michael Forsyth yaptığı açıklamada, "Bir merkez bankası dijital parası çıkarılmasının yaratacağı risk konusunda gerçekten endişeliyiz" ifadelerini kullandı.