'Dijital varlıklar iyi bir şekilde düzenlenmeli'

Christopher Waller, ABD doları tabanlı stablecoin'lerin küresel olarak benimsenmesinin doları şu an olduğundan daha da fazla bir rezerv para birimi yapacağını söyledi.

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Waller, dijital varlıkların iyi bir şekilde düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını belirtti. Waller, bir stablecoin'i sentetik bir dolar olarak gördüğünü belirterek, "Ödemeleri daha hızlı ve daha ucuz hale getiriyorsa tamamen destekliyorum" dedi.

Waller ayrıca haneler tarafından kullanılabilecek bir ABD Merkez Bankası dijital para birimine ihtiyaç olmadığı görüşünü tekrarladı.