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Uzmanpara'Dış belirsizlikler Asya ekonomileri için risk'
HaberlerUzmanpara'Dış belirsizlikler Asya ekonomileri için risk'

'Dış belirsizlikler Asya ekonomileri için risk'

Uluslararası Para Fonu (IMF) dış belirsizliklerin Asya ekonomileri için artan riskler oluşturduğunu bildirdi.

01.11.2024 - 10:34 | | Foreks Haber
'Dış belirsizlikler Asya ekonomileri için risk'

IMF direktörlerinden Krishna Srinivasan, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanarak petrol fiyatlarının yükselmesine yol açmasının bölge için önemli bir ekonomik etki yaratabileceğini söyledi.

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Srinivasan, yüksek petrol fiyatlarının gelecek yıl küresel üretimde düşüşe ve enflasyonda artışa yol açabileceğini belirtirken, Asya'daki ülkeler özellikle de Hindistan gibi petrol ithalatçıları için bu etkinin çok daha önemli olabileceğini vurguladı.

IMF, bir başka kırılganlığın da küresel ısınmadan kaynaklandığını, bunun da tedarik zincirinde aksamalar gibi hem ani hem de uzun süreli ekonomik etkilere yol açabileceğini belirtti.

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