Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ticaret Bakanlığı'nın bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 3,7 puan artarak 131,3 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 6,4 puan azalarak 108,1 oldu.

07.10.2021 - 10:31 | | AA
Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 3,7 puan arttı. Üçüncü çeyrekte 127,6 olan endeks, dördüncü çeyrekte 131,3 seviyesine yükseldi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 22,9 puan arttı.

Yılın dördüncü çeyreğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisini, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi

Bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise üçüncü çeyreğe kıyasla bir önceki çeyreğe göre 6,4 puan azalarak 108,1 oldu. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,2 puan arttı.

Gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisini, ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Bucaspor 1928 umduğunu bulamadı! Galibiyete hasret kaldı

Bucaspor 1928 umduğunu bulamadı! Galibiyete hasret kaldı

Almanya'da sanayi üretimi düştü

Almanya'da sanayi üretimi düştü

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

İsrail'in gizlice görüştüğü Umman olabilir

İsrail'in gizlice görüştüğü Umman olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener uyardı: Beklentinin üstünde olmaya başladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener uyardı: Beklentinin üstünde olmaya başladı

Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı

Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye'nin yolları 15 bin kilometre fiber optik ağıyla 'akıllanacak'

Türkiye'nin yolları 15 bin kilometre fiber optik ağıyla 'akıllanacak'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener uyardı: Beklentinin üstünde olmaya başladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener uyardı: Beklentinin üstünde olmaya başladı

Sıradaki Haber
Emekli maaşları ile ilgili son dakika kararı!

Emekli maaşları ile ilgili son dakika kararı!

Sıradaki Haber
Hindistan'da yeni salgın alarmı: Çocukları hedef alıyor

Hindistan'da yeni salgın alarmı: Çocukları hedef alıyor

Sıradaki Haber
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı

Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 eski askeri öğrenci yakalandı

Sıradaki Haber