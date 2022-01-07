Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ticaret Bakanlığı, İhracat Beklenti Endeksi'nin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 olduğunu açıkladı. 2022 yılı 1'inci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 118,8 olarak gerçekleşti.

07.01.2022 - 12:02 | | Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, 2022 yılı 1'inci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 oldu. İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİSİ

2022 yılı 1'inci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118,8 oldu. İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'uyarmadan vurun' emri! Dünya kaygıyla nefesini tuttu
    Mezara konulurken ağlamıştı! 6 gün sonra acı haber
    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar
    CHP'li belediye çalışanlardan Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi
    Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
    Kaputsuz devir başlıyor! Sanayi ustaları ne yapacak?
    Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
    MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
    Komşusunu darp eden çekiçli saldırgan serbest
    Umut'un ölümüne neden olan sürücünün cezasında sosyal ilişki indirimi
    Tarlalarını hemen verdiler! 7 bin tonluk rezerv aranıyor
    Ebrar Karakurt yıkıldı, Egonu gözyaşlarına hakim olamadı!
    Diletta Leotta aşkı bitti! 'Can Yaman'a nefes alma dediler'
    Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'uyarmadan vurun' emri! Dünya kaygıyla nefesini tuttu
    Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'uyarmadan vurun' emri! Dünya kaygıyla nefesini tuttu
    Mezara konulurken ağlamıştı! 6 gün sonra acı haber
    Mezara konulurken ağlamıştı! 6 gün sonra acı haber
    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar
    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar
    CHP'li belediye çalışanlardan Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi
    CHP'li belediye çalışanlardan Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi
    Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
    Çocuğunuz 'doğmamış ikiziniz' olabilir! 'Bir merkez, iki müdür…'
    Kaputsuz devir başlıyor! Sanayi ustaları ne yapacak?
    Kaputsuz devir başlıyor! Sanayi ustaları ne yapacak?
    Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
    Pirana dehşeti! Peş peşe cesetler çıkarılıyor
    MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
    MasterChef Dilara elendi! Sergen aşk iddialarına son noktayı koydu
    Komşusunu darp eden çekiçli saldırgan serbest
    Komşusunu darp eden çekiçli saldırgan serbest
    Umut'un ölümüne neden olan sürücünün cezasında sosyal ilişki indirimi
    Umut'un ölümüne neden olan sürücünün cezasında sosyal ilişki indirimi
    Tarlalarını hemen verdiler! 7 bin tonluk rezerv aranıyor
    Tarlalarını hemen verdiler! 7 bin tonluk rezerv aranıyor
    Ebrar Karakurt yıkıldı, Egonu gözyaşlarına hakim olamadı!
    Ebrar Karakurt yıkıldı, Egonu gözyaşlarına hakim olamadı!
    Diletta Leotta aşkı bitti! 'Can Yaman'a nefes alma dediler'
    Diletta Leotta aşkı bitti! 'Can Yaman'a nefes alma dediler'
    Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
    Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı Hull City'ye transfer etmek istiyor!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    İcradan satılık tarla ilanı

    İcradan satılık tarla ilanı

    Londra'da ordudan hastanelere koronavirüs desteği

    Londra'da ordudan hastanelere koronavirüs desteği