Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %10,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %14,4, yakıtlarda %87,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,3 ARTTI

İhracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,2, yakıtlarda %0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %34,3 YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,3 yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %26,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %33,8, yakıtlarda %142,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,8 ARTTI

İthalat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %55,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,7 artarken, yakıtlarda %7,6 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %9,3 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Nisan ayında 161,8 olan ihracat miktar endeksi %9,3 azalarak 2022 yılı Mayıs ayında 146,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 yılı Mayıs ayında 145,1 olan ihracat miktar endeksi %1,2 artarak 2022 yılı Mayıs ayında 146,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %4,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Nisan ayında 110,8 olan ithalat miktar endeksi %4,4 artarak 2022 yılı Mayıs ayında 115,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 yılı Mayıs ayında 114,6 olan ithalat miktar endeksi %5,1 artarak 2022 yılı Mayıs ayında 120,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI MAYIS AYINDA 76,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mayıs ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 15,4 puan azalarak 2022 yılı Mayıs ayında 76,2 oldu.