Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ocak ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,9 azaldı, yakıtlarda %13,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,9 azaldı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %7 ARTTI

İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %21,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,8 arttı, yakıtlarda %34,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %9,3 AZALDI

İthalat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,3 azaldı, yakıtlarda %31,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %13,9 AZALDI

İthalat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 arttı, yakıtlarda %8,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,6 azaldı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %5,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Aralık ayında 161,8 iken 2024 Ocak ayında %5,6 oranında azalarak 152,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ocak ayında 130,8 iken 2024 yılı Ocak ayında %2,8 oranında artarak 134,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %4,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Aralık ayında 120,2 iken 2024 Ocak ayında %4,1 oranında azalarak 115,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ocak ayında 127,1 iken 2024 yılı Ocak ayında %13,9 oranında azalarak 109,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI OCAK AYINDA 86,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ocak ayında 80,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2024 yılı Ocak ayında 86,1 oldu.