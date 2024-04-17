Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,4 azaldı, yakıtlarda %6,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 azaldı.

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İhracat miktar endeksi %18,6 arttı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %32,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %22,2 arttı, yakıtlarda %60,0 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %14,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi %5,9 azaldı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,1 azaldı, yakıtlarda %17,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi %3,5 azaldı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,0 arttı, yakıtlarda %2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9,7 arttı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ocak ayında 152,8 iken 2024 Şubat ayında %1,7 oranında artarak 155,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Şubat ayında 125,3 iken 2024 yılı Şubat ayında %13,9 oranında artarak 142,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ocak ayında 116,1 iken 2024 Şubat ayında %6,3 oranında artarak 123,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Şubat ayında 125,0 iken 2024 yılı Şubat ayında %6,7 oranında azalarak 116,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Şubat ayında 86,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Şubat ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,5 puan artarak, 2024 yılı Şubat ayında 86,7 oldu.