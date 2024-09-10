Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,4 arttı, yakıtlarda %0,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,0 azaldı.

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İhracat miktar endeksi %12,8 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,5 arttı, yakıtlarda %4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %15,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi %3,1 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,0 arttı, yakıtlarda %10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 arttı.

İthalat miktar endeksi %10,5 azaldı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5 azaldı, yakıtlarda %4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 153,4 iken 2024 Temmuz ayında %1,6 oranında azalarak 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 141,6 iken 2024 yılı Temmuz ayında %4,1 oranında artarak 147,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %3,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 121,9 iken 2024 Temmuz ayında %3,9 oranında azalarak 117,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 143,1 iken 2024 yılı Temmuz ayında %13,2 oranında azalarak 124,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.