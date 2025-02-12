Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,6 arttı, yakıtlarda %5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 azaldı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %7,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,3 azaldı, yakıtlarda %8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %0,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,0 arttı, yakıtlarda %4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %10,2 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,3 arttı, yakıtlarda %6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,0 arttı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 151,4 iken 2024 Aralık ayında %3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 170,3 iken 2024 yılı Aralık ayında %2,8 oranında azalarak 165,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %1,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 126,3 iken 2024 Aralık ayında %1,6 oranında artarak 128,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 128,3 iken 2024 yılı Aralık ayında %6,9 oranında artarak 137,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI ARALIK AYINDA 85,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Aralık ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2024 yılı Aralık ayında 85,0 oldu.