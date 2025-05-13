Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,2 arttı, yakıtlarda %15,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,5 ARTTI



İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,1 azaldı, yakıtlarda %1,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,0 arttı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %1,3 ARTTI



İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %16,2 arttı, yakıtlarda %1,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 azaldı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,8 ARTTI



İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,3 azaldı, yakıtlarda %5,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 arttı.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %4,4 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Şubat ayında 153,9 iken 2025 Mart ayında %4,4 oranında artarak 160,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Mart ayında 162,0 iken 2025 yılı Mart ayında %5,7 oranında artarak 171,1 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,8 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Şubat ayında 128,0 iken 2025 Mart ayında %2,8 oranında artarak 131,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Mart ayında 131,4 iken 2025 yılı Mart ayında %4,0 oranında artarak 136,7 oldu.



DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI MART AYINDA 87,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Mart ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,4 puan artarak, 2025 yılı Mart ayında 87,7 oldu.