Dış ticaret endeksleri belli oldu

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %5,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,2 arttı, yakıtlarda %5,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,0 azaldı.

Haberin Devamı

İhracat miktar endeksi %5,8 arttı

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,0 azaldı, yakıtlarda aynı kaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi %1,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,8 arttı, yakıtlarda aynı kaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,0 azaldı.

İthalat miktar endeksi %10,8 arttı

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %21,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,3 arttı, yakıtlarda %2,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %17,4 arttı.

Haberin Devamı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Aralık ayında 155,2 iken 2025 Ocak ayında %1,9 oranında artarak 158,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Ocak ayında 132,7 iken 2025 yılı Ocak ayında %5,8 oranında artarak 140,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Aralık ayında 127,6 iken 2025 Ocak ayında %0,8 oranında artarak 128,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Ocak ayında 109,0 iken 2025 yılı Ocak ayında %10,8 oranında artarak 120,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Ocak ayında 87,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Ocak ayında 86,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,0 puan artarak, 2025 yılı Ocak ayında 87,9 oldu.