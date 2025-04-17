Dış ticaret endeksleri belli oldu

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,5 arttı, yakıtlarda %8,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,4 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %4,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,0 azaldı, yakıtlarda %7,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %3,0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,5 arttı, yakıtlarda %4,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,5 AZALDI

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,3 arttı, yakıtlarda %1,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,4 azaldı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ocak ayında 158,1 iken 2025 Şubat ayında %2,7 oranında azalarak 153,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Şubat ayında 142,0 iken 2025 yılı Şubat ayında %0,2 oranında azalarak 141,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ocak ayında 128,7 iken 2025 Şubat ayında %0,7 oranında azalarak 127,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Şubat ayında 117,1 iken 2025 yılı Şubat ayında %2,6 oranında artarak 120,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI ŞUBAT AYINDA 86,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Şubat ayında 87,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,3 puan azalarak, 2025 yılı Şubat ayında 86,9 oldu.