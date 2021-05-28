Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat %61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan döneminde ihracat %33,1, ithalat %19,7 arttı



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %107,7, ithalat %59,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Nisan ayında %107,7 artarak 8 milyar 586 milyon dolardan, 17 milyar 830 milyon dolara yükseldi.



Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %59,7 artarak 11 milyar 419 milyon dolardan, 18 milyar 235 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 404 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %80,3 artarak 36 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,8 oldu.

Dış ticaret açığı Nisan ayında %33,2 azaldı



Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan, 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında %66,2 iken, 2021 Nisan ayında %86,0'a yükseldi.



Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde %19,7 azaldı



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %19,7 azalarak 17 milyar 599 milyon dolardan, 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan döneminde %74,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,0'a yükseldi.

Nisan ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,0 oldu.



Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.



Nisan ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %76,0 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Nisan ayında ara mallarının payı %76,0, sermaye mallarının payı %13,1 ve tüketim mallarının payı %10,7 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %75,5, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %10,4 oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 275 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,2'sini oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 244 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 571 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 749 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 641 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,7'sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %3,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %3,5 artarken, ithalat %3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %113,7, ithalat %62,5 arttı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,1 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir.



Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,2'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,8'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Nisan ayında 17 milyar 854 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %111,9 artarak 17 milyar 854 milyon dolar, ithalat %67,7 artarak 20 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisan ayında dış ticaret açığı %24,8 azalarak 4 milyar 21 milyon dolardan, 3 milyar 23 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında %67,7 iken, 2021 Nisan ayında %85,5'e yükseldi.



İhracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 65 milyar 147 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,6 artarak 65 milyar 147 milyon dolar, ithalat %21,4 artarak 80 milyar 55 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %13,3 azalarak 17 milyar 203 milyon dolardan, 14 milyar 908 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan döneminde %73,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %81,4'e yükseldi.