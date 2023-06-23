Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat %15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT %0,1, İTHALAT %8,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat %8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAYIS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %15,6, İTHALAT %22,6 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mayıs ayında %15,6 artarak 17 milyar 434 milyon dolardan, 20 milyar 162 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %22,6 artarak 21 milyar 263 milyon dolardan, 26 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayıs ayında 5 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %19,4 artarak 46 milyar 222 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %17,6 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 artarak 10 milyar 657 milyon dolardan, 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayında %64,0 iken, 2023 Mayıs ayında %63,4'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %29,3 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı %29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde %70,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64,7'ye geriledi.

MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %95,1 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

MAYIS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %74,0 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta 2023 Mayıs ayında ara mallarının payı %74,0, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %12 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %75,6, sermaye mallarının payı %13 ve tüketim mallarının payı %11,3 oldu.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,6'sını oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 924 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 152 milyon dolar ile İtalya, 4 milyar 934 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 4 milyar 858 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,2'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,0'ını oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 21 milyar 822 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 483 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 428 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 478 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 454 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %1,3, ithalat %9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,4, ithalat %5,8 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,7 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7'dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7'dir.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,6'dır. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,4'tür. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2023 YILI MAYIS AYINDA 19 MİLYAR 594 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre 2023 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolar, ithalat %16,9 artarak 31 milyar 786 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %26,3 artarak 9 milyar 651 milyon dolardan, 12 milyar 192 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayında %64,5 iken, 2023 Mayıs ayında %61,6'ya geriledi.

İHRACAT 2023 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 93 MİLYAR 371 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 azalarak 93 milyar 371 milyon dolar, ithalat %7 artarak 148 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı %29,4 artarak 42 milyar 778 milyon dolardan, 55 milyar 362 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde %69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %62,8'e geriledi.