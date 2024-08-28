Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat %7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %4,1 ARTTI, İTHALAT %8,3 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat %8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %13,0 ARTTI, İTHALAT %4,2 AZALDI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Temmuz ayında %13,0 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan, 20 milyar 524 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,2 azalarak 24 milyar 536 milyon dolardan, 23 milyar 506 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,1 artarak 44 milyar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %87,3 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA %41,8 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında %61,2 iken, 2024 Temmuz ayında %75,5'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %32,4 AZALDI

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %32,4 azalarak 73 milyar 857 milyon dolardan, 49 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Temmuz döneminde %65,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,9'a yükseldi.

TEMMUZ AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,5 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,1 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

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TEMMUZ AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,6 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Temmuz ayında ara mallarının payı %68,6, sermaye mallarının payı %15,9 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %69,7, sermaye mallarının payı %14,8 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 752 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 604 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 441 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 29 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 11 milyar 952 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 223 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 561 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 480 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 284 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

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İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 155 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 773 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 535 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 407 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 400 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,5'ini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 25 milyar 814 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 435 milyon dolar ile Çin, 15 milyar 301 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 83 milyon dolar ile İtalya, 9 milyar 535 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,9'unu oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %3,0 ARTTI

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %3,0 artarken, ithalat %3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,8 artarken, ithalat %12,7 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,8 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,5'tir. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,1'dir. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,0'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2024 YILI TEMMUZ AYINDA 20 MİLYAR 405 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 artarak 20 milyar 405 milyon dolar, ithalat %8,6 azalarak 27 milyar 142 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı %42,9 azalarak 11 milyar 789 milyon dolardan, 6 milyar 737 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında %60,3 iken, 2024 Temmuz ayında %75,2'ye yükseldi.

İHRACAT 2024 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 134 MİLYAR 564 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 artarak 134 milyar 564 milyon dolar, ithalat %9,0 azalarak 184 milyar 525 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %31,2 azalarak 72 milyar 573 milyon dolardan, 49 milyar 961 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Temmuz döneminde %64,2 iken, 2024 yılının aynı döneminde %72,9'a yükseldi.