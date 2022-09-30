Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat %40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde ihracat %18,2, ithalat %40,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat %40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %9,3, ithalat %16,6 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ağustos ayında %9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan, 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %16,6 artarak 18 milyar 392 milyon dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13 artarak 41 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,6 oldu.

Dış ticaret açığı ağustos ayında %159,9 arttı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11 milyar 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında %81,4 iken, 2022 Ağustos ayında %65,6'ya geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde %146,3 arttı

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı %146,3 artarak 29 milyar 817 milyon dolardan, 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde %82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,3'e geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %95 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta 2022 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %79,5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta 2022 Ağustos ayında ara mallarının payı %79,5, sermaye mallarının payı %11,6 ve tüketim mallarının payı %8,8 oldu.

İthalatta 2022 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı %81,6, sermaye mallarının payı %10,6 ve tüketim mallarının payı %7,7 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 483 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 949 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 775 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 11 milyar 416 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 609 milyon dolar ile Irak, 8 milyar 604 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 6 milyar 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %47,9'unu oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 38 milyar 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 28 milyar 34 milyon dolar ile Çin, 15 milyar 328 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 295 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %2,6, ithalat %3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,5, ithalat %37,5 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,9 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur. Ocak-ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,4'tür. Ocak-ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %70,1'dir. Ocak-ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ağustos ayında 19 milyar 540 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre 2022 yılı Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 artarak 19 milyar 540 milyon dolar, ithalat %37,5 artarak 30 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %146,1 artarak 4 milyar 554 milyon dolardan, 11 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında %79,6 iken, 2022 Ağustos ayında %63,6'ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 154 milyar 437 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolar, ithalat %38 artarak 225 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı %132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde %81,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde %68,5'e geriledi.