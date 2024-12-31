Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat %2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACAT %2,5 ARTTI, İTHALAT %6,3 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar, ithalat %6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KASIM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %0,1, İTHALAT %1,0 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Kasım ayında %0,1 artarak 20 milyar 764 milyon dolardan, 20 milyar 788 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %1,0 artarak 21 milyar 708 milyon dolardan, 21 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,6 artarak 42 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %94,8 oldu.

Haberin Devamı

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA %24,9 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında %79,4 iken, 2024 Kasım ayında %74,9'a geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE %26,8 AZALDI

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %26,8 azalarak 100 milyar 240 milyon dolardan, 73 milyar 336 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde %69,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %76,5'e yükseldi.

KASIM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Kasım ayında imalat sanayinin payı %93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

KASIM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,5 OLDU

Haberin Devamı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Kasım ayında ara mallarının payı %68,5, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %17,3 oldu

İthalatta, 2024 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %69,3, sermaye mallarının payı %14,8 ve tüketim mallarının payı %15,7 oldu.

KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 682 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 470 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 390 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 213 milyon dolar ile İtalya,1 milyar 87 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 18 milyar 793 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 851 milyon dolar ile ABD, 13 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 844 milyon dolar ile Irak ve 11 milyar 749 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.

Haberin Devamı

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 979 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 628 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 300 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 968 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 41 milyar 51 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 39 milyar 480 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 24 milyar 487 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 553 milyon dolar ile İtalya, 14 milyar 840 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %0,3 ARTTI

Haberin Devamı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %0,3, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,9 azalırken, ithalat %6,3 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,9 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9'dur. Ocak-Kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,5'tir. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,7'dir. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,1'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2024 YILI KASIM AYINDA 20 MİLYAR 596 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 20 milyar 596 milyon dolar, ithalat %3,6 artarak 28 milyar 457 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı %20,8 artarak 6 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 861 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında %76,3 iken, 2024 Kasım ayında %72,4'e geriledi.

İHRACAT 2024 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 216 MİLYAR 386 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 artarak 216 milyar 386 milyon dolar, ithalat %6,7 azalarak 290 milyar 994 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %25,5 azalarak 100 milyar 208 milyon dolardan, 74 milyar 608 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde %67,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,4'e yükseldi.