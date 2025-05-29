Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat %12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT %3,7, İTHALAT %6,6 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat %6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %11,1, İTHALAT %13,5 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Nisan ayında %11,1 artarak 17 milyar 325 milyon dolardan, 19 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %13,5 artarak 22 milyar 394 milyon dolardan, 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 6 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,7 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA %22,3 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında %66,1 iken, 2025 Nisan ayında %63,2'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %14,7 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %14,7 artarak 30 milyar 147 milyon dolardan, 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde %73,4 iken, 2025 yılının aynı döneminde %71,3'e geriledi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,4 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %69,4 OLDU

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Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Nisan ayında ara mallarının payı %69,4, sermaye mallarının payı %14,0 ve tüketim mallarının payı %16,3 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %70,7, sermaye mallarının payı %13,5 ve tüketim mallarının payı %15,6 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 769 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 350 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 46 milyon dolar ile İtalya, 851 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 95 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 377 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

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İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 582 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 773 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 775 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 123 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9 milyar 257 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 433 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 216 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %7,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %7,8 azalırken, ithalat %4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,7 azalırken, ithalat %3,4 arttı.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI % 3,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,7'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,3'tür.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI NİSAN AYINDA 18 MİLYAR 877 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 artarak 18 milyar 877 milyon dolar, ithalat %14,5 artarak 30 milyar 473 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %24,2 artarak 9 milyar 339 milyon dolardan, 11 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında %64,9 iken, 2025 Nisan ayında %61,9'a geriledi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 78 MİLYAR 332 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artarak 78 milyar 332 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 113 milyar 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %14,2 artarak 30 milyar 661 milyon dolardan, 35 milyar 13 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde %71,0 iken, 2025 yılının aynı döneminde %69,1'e geriledi.