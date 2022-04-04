Dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, "Mart ayında ihracat geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı oldu.

Mart ayında dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükseldi.

Bakan Muş'un açıkladığı rakamlara göre aynı ayda ithalat yüzde 156 artışla 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Muş, "Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %19,8 oranında artışla 22 milyar 708 milyon dolar, ithalat %31 oranında artışla 30 milyar 948 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise ihracat %20,8 oranında artışla 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat %42,1 oranında yükselişle 86 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre İhracat, %19,8 oranında artarak 22 milyar 708 milyon dolar, İthalat, %31 oranında yükselerek 30 milyar 948 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %26 oranında artarak 53 milyar 656 milyon dolar oldu.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre İhracat %20,8 oranında artarak 60 milyar 288 milyon dolar, İthalat %42,1 oranında yükselerek 86 milyar 681 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %32,5 oranında yükselerek 146 milyar 969 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 puan azalarak %73,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak %95 olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya %13,7 oranında artışla 1 milyar 904 milyon dolar, ABD %25,6 oranında yükselişle 1 milyar 561 milyon dolar ve İtalya %30,5 oranında artışla 1 milyar 276 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı % 49,4 oldu.

Mart ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla Rusya %62,1 oranında artışla 4 milyar 112 milyon dolar, Çin %28,7 oranında yükselişle 3 milyar 617 milyon dolar ve Almanya %0,5 oranında artışla 2 milyar 243 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı % 52,4 olarak gerçekleşti.

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla Avrupa Birliği %27 oranında artışla 9 milyar 975 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri %14,9 oranında yükselişle 3 milyar 974 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkeleri %3,2 oranında azalışla 2 milyar 434 milyon dolar oldu.

Mart ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla Avrupa Birliği %0,1 oranında artışla 8 milyar 270 milyon dolar, Asya ülkeleri %31,9 oranında yükselişle 7 milyar 472 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkeleri %23,9 oranında artışla 5 milyar 377 milyon dolar oldu.

Mart ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat %32,3 oranında artışla 12 milyar 233 milyon dolar hammadde grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla %6,2 oranında artışla 7 milyar 761 milyon dolar ile tüketim malları ve %14,6 oranında artışla 2 milyar 615 milyon dolar yatırım malları grupları takip etti.

Mart ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre en çok ithalat %43,3 oranında artışla 25 milyar 329 milyon dolar hammadde grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla %6,3 oranında azalışla 3 milyar 252 milyon dolar ile sermaye malları ve %3,5 oranında azalışla 2 milyar 354 milyon dolarla tüketim malları grupları takip etti.

Mart ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla imalat sanayi %94,9 (21 milyar 556 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %3,1 (698 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %1,5 (333 milyon dolar) oldu.

Mart ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla imalat sanayi %69,6 (21 milyar 542 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %23 (7 milyar 133 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %3,3 (1 milyar 30 milyon dolar) oldu.