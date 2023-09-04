Dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İhracatımız, ağustos ayında yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, tarihin en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaşılmış ve ihracatta önemli sektörlerimiz de 8 aylık performans gücünü korumuş bulunmaktadır. 2023 Ocak- Ağustos döneminde ihracatımız 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine rağmen dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen, geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayı itibariyle son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında 2'nci çeyrekte mal ihracatını artıran 3 ülkeden biri olduğu belirtilerek, "Türkiye yüzde 2,3 (mevsimsellikten arındırılmış) artış ile Fransa'nın ardından 2'nci çeyrekte ihracatını arttıran 2'nci ülke konumundadır. 2023 Ocak- Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 19,4 oranında artarak 19 milyar 890 milyon dolar, kazan ve makine ihracatı yüzde 16,1 oranında artarak 16 milyar 571 milyon dolar, elektrikli makina ve cihaz ihracatı ise yüzde 16,9 oranında artarak 9 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

'TL İLE İTHALAT ORANI ARTTI'

2023 yılı Ağustos ayında ithalatın yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ocak-ağustos dönemde ise ithalat toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalattaki dönemsel artış, önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmakta olup, nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 13,5 milyar dolar artışla (yüzde 145,9 artış), ilk 8 ayda toplam 22 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, altın hariç ithalat, ocak-ağustos döneminde yüzde 2,3 oranında gerileme ile 224 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise ocak-ağustos döneminde yüzde 27,8 oranında gerileme ile 46 milyar 418 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. TL ile yapılan ithalattaki artış oranı da dikkat çeken bir diğer önemli gelişme olarak gözlenmektedir. Ocak-ağustos döneminde TL ile ithalatımız yüzde 150,8 artarak 361 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış ödemeler dengesinin finansmanı açısından olumlu bir gelişmedir."

'DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI'

Ağustos ayında dış ticaret açığının temmuz ayına göre yüzde 27,4 oranında, 2022 Ağustos ayına göre yüzde 21,2 oranında azaldığı kaydedilerek, "Aylık 8 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç tutulduğunda ise dış ticaret açığında, temmuz ayına göre yüzde 41,9 oranında, 2022 Ağustos ayına göre yüzde 37,1 oranında bir gerileme gözlenmektedir. İhracatımız küresel ekonomideki yavaşlamaya karşın dayanıklı bir seyir izlerken, zorlu dış şartlar ve bir daha yaşanmaması temennisinde bulunduğumuz deprem felaketine rağmen gözlenen ekonomik büyüme performansımız, üretim tarafındaki dayanaklılığımızı göstermektedir" denildi.