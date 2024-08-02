Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor'
HaberlerUzmanpara'Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor'

'Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini bildirdi.

02.08.2024 - 14:50 | | AA
'Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor'

Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Fulham, Emile Smith Rowe'u transfer etti! İşte ödenecek bonservis

Fulham, Emile Smith Rowe'u transfer etti! İşte ödenecek bonservis

Instagram'a erişim engeliyle ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Instagram'a erişim engeliyle ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama