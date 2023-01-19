DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında artış yaşandı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 1,1 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 19 milyon varil yukarı geldi. API dün akşam petrol stoklarında 7,6 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,7 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 0,4 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 2,8 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 1,8 milyon varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 3,7 milyon varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 84,1 seviyesinden yüzde 87,1'e çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları saat 19.00'da açıklanacak.