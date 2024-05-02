'Doğru yolda olduğumuzdan emin oluyoruz'

De Cos yaptığı açıklamada "Sonuç olarak, %2 enflasyon hedefimize nispeten yakın bir zamanda ulaşmak için doğru yolda olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyoruz. Dezenflasyonist süreç oldukça ilerledi, ancak henüz tamamlanmadı" diye konuştu.

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ECB'nin haziran toplantısından birkaç gün sonra görev süresi sona erecek olan De Cos ayrıca "beklenenden daha güçlü bir para politikası etkisinin Euro Bölgesi büyüme görünümü için aşağı yönlü bir risk olmaya devam ettiğini ve bunun da enflasyon görünümüne yönelik risklerin artık dengeli olduğu değerlendirmemizin ardındaki önemli bir faktör olduğunu" belirtti.