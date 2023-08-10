Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Bu hafta kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’de 10 bankanın kredi notunu düşürmesi küresel çapta dolara olan talebi artırdı.

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Öte yandan ABD ekonomisine yönelik son gelen veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirirken, bu durum hafta başında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün gerileyerek 102.217’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.013 ile yatay hareket ediyor.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYONUNA ODAKLANDI

Öte yandan bugün yatırımcıların gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de enflasyonun aylık ve yıllık bazda yükseliş göstermesi bekleniyor. Enflasyonun sürpriz yapması durumunda ise piyasalarda sert hareketler görülebilir.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.46, en yüksek ise 27.04 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.83 lira ile primli seyrediyor.