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ABD enflasyonu sonrası altında son durum

Altın fiyatlarında haftanın ilk üç işlem gününde keskin düşüşler görülmüştü. Bugün yatırımcıların gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarındaydı. Peki kritik veri sonrası altında son durum ne? İşte detaylar...

10.08.2023 - 09:09 | | UZMANPARA
ABD enflasyonu sonrası altında son durum

Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş gösteren altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı ons altında görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle birlikte geriledi. Peki ons altındaki düşüşün sebebi ne? 

Bu hafta kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’de 10 bankanın kredi notunu düşürmesi küresel çapta dolara olan talebi artırdı.

Öte yandan ABD ekonomisine yönelik son gelen veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirirken, bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

ONS ALTIN DÜN GERİLEDİ 

Son günlerde altına olan talebin azalmasıyla birlikte değerli metal satış baskısı altında kaldı. Geçtiğimiz güne 1925 dolardan başlayan ons altın 1914 dolara kadar geriledikten sonra bu seviyeden günü tamamladı.  

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ABD ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI 

Öte yandan bugün yatırımcıların gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarındaydı. Saat 15.30’da açıklanan veriye göre temmuzda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 3.2 oranında artış gösterdi.

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Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3.3 oranında artması yönündeydi. 

Haftanın dördüncü işlem gününe 1914 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1917 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1914 dolar, en yüksek ise 1930 dolar seviyeleri görüldü. 

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GRAM ALTINDA SON DURUM NE? 

Bugüne 1660 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 1666 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1630 lira, en yüksek ise 1678 lira seviyeleri test edildi. 

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