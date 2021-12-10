Dolar bugün kaç TL?

Pandeminin açtığı olumsuz ekonomik koşullarla birlikte küresel çapta enflasyonist eğilim giderek tırmanıyor. ABD’de halen yüksek seviyede bulunan enflasyon ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik tutumu üzerinde etkili oluyor.

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ABD’de bugün saat 16.30’da enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artması bekleniyor. TÜFE ekim ayında yüzde 6.2’ye yükselmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verilerine yönelik kararlı duruşunu her söyleminde dile getiriyor. ABD’de işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyondaki yüksek seyir tedirginlik yaratıyor.

Özellikle son dönemde yüksek enflasyonu dizginleyebilmek için Fed’in varlık alım programında azaltımı hızlandırması ve faiz artışına erken bir tarihte gitmesi bekleniyor.

Gelişmiş ülke para birimlerine karşı doların hareketinin izlendiği dolar endeksi bugün yatay seyrederek 96.270 seviyesinden işlem görüyor.

Haftanın son işlem gününe 13.78 liradan başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.76 lira, en yüksek ise 13.90 lira seviyeleri görüldü.