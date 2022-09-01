Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz artışına ilişkin piyasalara önemli mesajlar vermişti. Powell daha yüksek faiz artışlarının yapılabileceğini söylerken, bu durum dolar endeksi ve tahvil faizini yükseltmişti.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Haftanın ilk işlem gününde 109.478 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi sonrasında düşüşe geçmişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.19'un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.18, en yüksek ise 18.22 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.26 liradan işlem görüyor.